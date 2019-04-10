شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 1889 مركبة «Audi» بسبب خلل خطير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
استدعت وزارة التجارة والاستثمار، عدد كبير من مركبات “أودي” موديلات 2013 – 2018، لوجود خلل خطير قد يؤدي إلى نشوب حريق بالمركبة.
وأعنلت الوزارة عبر “تويتر” استدعاء 1889 مركبة (Q7 / A7 / A8 Audi) بسبب وجود خلل في أنابيب الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود ما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق.
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