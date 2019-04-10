شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهاً من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تصحب بنشاط في الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت الأرصاد أن تلك الحالة تشمل أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة، ينبع، العيص، بدر، الرايس، اليتمه، الحناكية، والأجزاء المجاورة للمدينة المنورة.
وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.
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