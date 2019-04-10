انت الان تتابع في مثل هذا اليوم.. فاز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 10 أبريل، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2009: الإعلان عن فوز عبد العزيز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة فى الجزائر بعد حصوله على 90.24% من جملة الأصوات في الانتخابات التي جرت في اليوم السابق، والأمين العام لحزب العمال الجزائري لويزة حنون تحل ثانية بنسبه 4.22% من الأصوات.

وفي عام 1941: القوات الألمانية بقيادة الفيلد مارشال إرفين رومل تنجح في الاستيلاء على مدينة سرت الليبية وتطرد القوات البريطانية منها.وفي عام 1957: الحكومة الأردنية برئاسة سليمان النابلسي تقدم استقالتها للملك حسين بسبب تصادم الرؤى بينهم حول سعي الملك الإنضمام لحلف بغداد.وفي عام 1960: مجلس الشيوخ الأمريكي

وفي عام 1941: القوات الألمانية بقيادة الفيلد مارشال إرفين رومل تنجح في الاستيلاء على مدينة سرت الليبية وتطرد القوات البريطانية منها. وفي عام 1957: الحكومة الأردنية برئاسة سليمان النابلسي تقدم استقالتها للملك حسين بسبب تصادم الرؤى بينهم حول سعي الملك الإنضمام لحلف بغداد. وفي عام 1960: مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانونا للحقوق المدنية شكل علامة مهمة في طريق كفاح الزنوج من أجل الحصول على جميع الحقوق والحريات باعتبارهم مواطنين في الولايات المتحدة. Advertisements وفي عام 1932: ولد عمر الشريف، ممثل مصري. وفي عام 1940: ولدت نوال أبو الفتوح، ممثلة مصرية. وفي عام 1973: ولد روبرتو كارلوس، لاعب كرة قدم برازيلي. وفي عام 1931: توفي جبران خليل جبران، شاعر أمريكي من أصل لبناني، وأحد شعراء المهجر. وفي عام 2009: توفي السيد راضي، ممثل ومخرج مصري.

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