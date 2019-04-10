تويتر تختبر تسمية التغريدات

بدأت شبكة تويتر اختبار ميزة جديدة تُسهل متابعة المحادثات على منصتها، من خلال وضع تسميات على الردود، لتمييزها عن التغريدة الأصلية، ما يعني أن كل تغريدة سوف تحدد من هو الناشر الأصلي أو أنها رد على التغريدة الأصلية، وفقا لموقع 24.

وقالت تويتر إنه تختبر تحديد "المغرد الأصلي" بإسم "المؤلف"، وهي عبارة أكثر وضوحاً تُستخدم عادةً لتعيين الشخص الذي بدأ محادثة على لوحة رسائل عبر الإنترنت أو منتدى.

كما تختبر الشركة إضافة تسميتين إلى التغريدات المهمة الأخرى في المحادثة، هما "مذكور" Mentioned تُضاف إلى تغريدات الأشخاص الذين تم ذكرهم والإشارة إليهم في التغريدة الأصلية، و"متابع” Following، لتغريدات الأشخاص الذي يتابعهم المستخدم نفسه، وذلك بغية جذب انتباهه إليهم عند متابعة المحادثة.

ويُعتقد أن تويتر تهدف من تسمية التغريدات إلى تمييزها وتسهيل متابعتها خاصة حين تطول، إذ غالباً ما يحدث في مثل هذه المحادثات الطويلة أن تقوم حسابات ساخرة بانتحال شخصية الناشر الأصلي من خلال استخدام ذات الصورة الشخصية، مما يربك المتابعين للمحادثات عن غير قصد وأحياناً أخرى، بقصد التصيد أو الإزعاج.