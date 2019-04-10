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الشعور بالتعب قد يكون علامة على مشاكل في الكبد

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أشارت الجمعية الألمانية لأطباء الجهاز الهضمي إلى أن الشعور بالتعب وقلة التركيز قد يكون إشارة على مشاكل في الكبد، وفقا لموقع 24.

ونصحت الجمعية الألمانية باستشارة الطبيب عند الشعور بالتعب والإرهاق بشكل غير معتاد للتأكد من عمل الكبد بشكل صحيح وعدم الإصابة بفيروس الكبد A، حيث إن التعب وقلة التركيز يعدان من الأعراض المميزة له.

وتنتقل مسببات المرض بعدة طرق منها عن طريق مياه الشرب الملوثة، والأطعمة غير المعدة بشكل جيد، فضلاً عن أن الكثيرين لا يكتشفون إصابتهم بالتهاب الكبد.

ويقوم الطبيب بعمل فحص مبدئي لوظائف الكبد، وفي العادة يتم الشفاء من المرض لدى الأشخاص العاديين من تلقاء نفسه، لكن العدوى قد تشكل خطراً في حالة كبار السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة، وقد يكون اكتشاف الإصابة مبكراً وسيلة لإنقاذ حياة المريض في بعض الحالات الاستثنائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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