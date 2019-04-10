نصائح للتغلب على حالات السكري الطارئة في العمل

أشارت إيفا كوستنر إلى أنه يتعين على مريض السكري التحدث مع مجموعة صغيرة من زملاء العمل حول كيفية التصرف السليم في حالة تعرض الموظف لانخفاض سكر الدم، وفقا لموقع 24.

ونصحت أخصائية علم النفس الموظف، الذي يعاني من مرض السكري، بأن يؤكد لزملائه أنه يراقب حالته جيداً ويتحمل مسؤولية ذلك، ولكن يجب أن يوضح لهم كيفية التعرف على حالات انخفاض سكر الدم وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.

وأضافت أخصائية علم النفس لمجلة "ديابيتس راتجيبر" الألمانية أن الأمور تسير بشكل أسهل إذا قام الموظف بإخبار زملائه في العمل بشأن معاناته مع مرض السكري، حتى يتم السيطرة على حالات انخفاض سكر الدم بصورة أفضل أثناء العمل، وحتى لا يضطر إلى قياس نسبة السكر في الدم أو أخذ الحقن سراً، وعادة ما يكون الزملاء ودودين ومتفهمين لطبيعة مرض زميلهم في العمل.