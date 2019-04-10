غرق مركب يحمل 30 مهاجراً فلسطينياً من غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قالت الشرطة التركية صباح الأربعاء بأنها توجهت إلى نداء استغاثة عاجل في الشواطئ التركية واليونانية بعد ورود معلومات بغرق قارب يحمل على متنه مهاجرين، بحسب موقع "غزة الآن". وأكدت الشرطة التركية بأنها ارسلت طلباً عاجلاً للشرطة اليونانية لتحديد موقع المركب وتوجهت الشرطة التركية واليونانية إلى نقطة الغرق وتم نقل الأشخاص الذين غرقوا أثناء محاولتهم الهجرة من تركيا وهي نقطة العبور إلى أوروبا بإتجاه اليونان . اقرأ أيضاً : عريقات: مواطنو الاحتلال صوتوا ضد حل الدولتين وأفادت الشرطة التركية بأن جميع المهاجرين هم فلسطينيين من سكان قطاع غزة . ولم تنشر الشرطة التركية ووسائل الإعلام التركية التفاصيل حتى اللحظة .

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