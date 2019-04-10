دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة كوالكوم تعلن عن معالجين من الفئة المتوسطة لتحسين أداء الألعاب

أعلنت شركة كوالكوم المصنعة الأكبر لرقاقات الهواتف الذكية والمعالجات عن إطلاق معالجين جديدين لهواتف الفئة المتوسطة. وتهدف الشركة من خلال معالجيها الجديدين إلى تحسين تجربة المستخدمين لا سيما في الألعاب على هذه الفئة من الهواتف لا سيما وأن تجربة اللعب أضعف بكثير من الهواتف عالية الإمكانيات.

وتأتي رقاقة كوالكوم الأولى باسم سنابدراغون 730 وتحمل نظام ذكي مثبت معها وتشمل 8 نوى Kryo 470 بسرعة 2.2 جيجا هرتز، وقد تم بناء المعالج بتقنية 8 نانومتر. كما تحمل الرقاقة معالج رسومات Adreno 618 مع معالج Hexagon 688 لرفع السرعة، بجانب تقنية Spectra 350 لتحسين معالجة الصور، وتدعم أيضًا تقنية الاتصال X15 LTE وكذلك Wi-Fi 6.

وتحدثت كوالكوم عن نسخة محدثة من رقاقتها باسم 730G تجلب معها سرعة معالج رسومات بواقع 15% أفضل لتوجيهها للألعاب، كما تضيف دعم دقة 1440 بكسل على عكس النسخة الأساسية التي تدعم دقة 1080. كما ستدعم الفيديو البطيء بنحو 960 إطار في الثانية.

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وبجانب الرقاقتين السابقتين، فقد أعلنت كوالكوم عن رقاقة سنابدراغون 665، لكن هذه الرقاقة للهواتف الأقل إمكانيات حيث تم بنائها بتقنية 11 نانو متر لكنها تأتي مع 8 نوى Kryo 260 ومعالج رسومات Adreno 610، وتدعم تقنية الكاميرا بثلاث عدسات حتى 48 ميجا بكسل.

من المتوقع أن توفر كوالكوم رقاقاتها أو معالجاتها للشركات المصنعة للهواتف الذكية في منتصف العام الحالي، أي أن الهواتف التي ستحملها ستكون في النصف الثاني من العام.

التدوينة كوالكوم تعلن عن معالجين من الفئة المتوسطة لتحسين أداء الألعاب ظهرت أولاً على عالم التقنية.