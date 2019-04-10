تحذيرات من عدوى فطرية قاتلة تجتاح العالم

حذرت تقارير طبية حديثة من انتشار عدوى فطرية قاتلة في العديد من الدول حول العالم، خاصة مع عدم وجود أي علاج حتى الآن لإيقافها.
وقالت التقارير أن الجرثومة التي تم اكتشافها مؤخرًا تستطيع البقاء على جلد الإنسان أو فوق الأشياء الجامدة مثل الأثاث، لفترات طويلة، مما يجعلها قابلة للانتشار بشكل أكبر.
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وما يثير خوف الأطباء بشأن هذه الجرثومة التي تُسمى Candida auris هو أنها قادرة على مقاومة الـ3 فئات الرئيسية من الأدوية المضادة للفطريات، وهو ما يجعل خياراتهم العلاجية قليلة للغاية..
وأضافت التقارير أن العدوى بدأت بالانتشار في إسبانيا وفنزويلا، كما وصلت إلى بريطانيا والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن حوالي 45% من المصابين بهذه الجرثومة ماتوا خلال 90 يومًا من تشخص إصابتهم بها.
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وبحسب ما ذكره أطباء، فإن خطورة هذه العدوى تكمن في أن المرضى الحاملين لها لا تظهر عليهم أي أعراض، مما يجعلها تنتشر بدون علم وبشكل أكبر.
ويرجح العلماء أن هذه الجرثومة ظهرت بسبب الاستخدام المكثف والمبالغ فيه لمبيدات الحشرات وغيرها من مضادات الفطريات.
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