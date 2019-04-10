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فايرفوكس سيوقف المتعقبين لمنع استغلال المستخدمين في تعدين العملات الرقمية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فايرفوكس سيوقف المتعقبين لمنع استغلال المستخدمين في تعدين

أعلنت موزيلا عن خطة جديدة لرفع حماية المستخدمين على متصفحها فايرفوكس وذلك من خلال منع تعقبهم من المخترقين والملاحقين ولتجنب استغلالهم في تعدين العملات الرقمية المشفرة أو حتى استخدام بياناتهم ومحاكاة استخدامهم للقيام بمهام مختلفة واستغلالها دون علم أصحابها الأصليين.

وقامت موزيلا بعقد شراكة جديدة مع Disconnect التي تقوم على تطوير أنظمة حماية لمنع تعقب المستخدمين وحظر المواقع والإعلانات التي تقوم بهذا الأمر، ومن ثم إضافتها لقائمة طويلة من المواقع المحظورة.

ويقوم البعض باستغلال مواقعهم أو اعلاناتهم في الاستفادة من المتصفحين لتعدين العملات الرقمية على أجهزتهم دون أدنى علم، وتتم هذه العملية بالخلفية لكنها تؤثر على سرعة الجهاز المستخدم وكذلك البطارية، فيما يقوم البعض الأخر باستخدام البيانات ومحاكاتها مع المواقع الأخرى للاستفادة منها. لذلك تعتبر خطوة موزيلا لمتصفحها فايرفوكس مميزة جدًا لحماية المستخدمين.

ستكون الميزة متاحة للنسخة التجريبية بيتا 67 لأي من المستخدمين، ومن ثم سيتم إطلاقها للمستخدمين بشكل عام بعد التأكد من كمالها.

التدوينة فايرفوكس سيوقف المتعقبين لمنع استغلال المستخدمين في تعدين العملات الرقمية ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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