أعلنت موزيلا عن خطة جديدة لرفع حماية المستخدمين على متصفحها فايرفوكس وذلك من خلال منع تعقبهم من المخترقين والملاحقين ولتجنب استغلالهم في تعدين العملات الرقمية المشفرة أو حتى استخدام بياناتهم ومحاكاة استخدامهم للقيام بمهام مختلفة واستغلالها دون علم أصحابها الأصليين.
وقامت موزيلا بعقد شراكة جديدة مع Disconnect التي تقوم على تطوير أنظمة حماية لمنع تعقب المستخدمين وحظر المواقع والإعلانات التي تقوم بهذا الأمر، ومن ثم إضافتها لقائمة طويلة من المواقع المحظورة.
ويقوم البعض باستغلال مواقعهم أو اعلاناتهم في الاستفادة من المتصفحين لتعدين العملات الرقمية على أجهزتهم دون أدنى علم، وتتم هذه العملية بالخلفية لكنها تؤثر على سرعة الجهاز المستخدم وكذلك البطارية، فيما يقوم البعض الأخر باستخدام البيانات ومحاكاتها مع المواقع الأخرى للاستفادة منها. لذلك تعتبر خطوة موزيلا لمتصفحها فايرفوكس مميزة جدًا لحماية المستخدمين.
ستكون الميزة متاحة للنسخة التجريبية بيتا 67 لأي من المستخدمين، ومن ثم سيتم إطلاقها للمستخدمين بشكل عام بعد التأكد من كمالها.
التدوينة فايرفوكس سيوقف المتعقبين لمنع استغلال المستخدمين في تعدين العملات الرقمية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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