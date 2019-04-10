دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إقبال كبير على شراء الهاتف الغبي رغم مزاياه القليلة

أعلنت شركة لايت الأمريكية عن هاتفها الجديد Light Phone 2، والذي يُعرف بكونه النسخة الثانية من الهاتف الغبي، نظرًا لأنه يضم عددًا قليلًا من المزايا.

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فعلى عكس شركات الهواتف الذكية التي تسعى لتضمين هواتفها أحدث وسائل التكنولوجيا، فإن الهاتف الغبي يأتي بإمكانيات محدودة للغاية، وهي إجراء المكالمات وبعث الرسائل وضبط المنبه والإرشاد إلى الاتجاهات.

وذكرت تقارير تقنية أن هاتف Light Phone 2 يأتي بحجم صغير ووزن خفيف، ولا يضم أي من تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما أنه يدعم الاتصال بشبكة الاتصال من الجيل الرابع، وسيكون متاحًا باللونين الأبيض والأسود.

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وبحسب ما أشارت إليه الشركة المصنعة للهاتف الجديد، فإن هناك إقبالًا كبيرًا على شراءه، حيث تم بيع أكثر من 100 ألف نسخة في أكثر من 50 دولة في العالم.

وقالت الشركة الأمريكية أن هاتف Light Phone 2 يساعد مستخدميه على استثمار وقتهم بشكل أفضل، سواء في قضاءه بصحبة الأصدقاء أو القراءة أو حتى الذهاب إلى الشاطئ.

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وأضافت التقارير أنه رغم قلة إمكانيات الهاتف الجديد، إلا أن سعره يصل إلى 300 دولار، حيث تطمح الشركة المصنعة له بزيادة مبيعاته بالمراهنة على فئة كبار السن، الذين لا يهمهم من الهاتف بشكل عام إلا إجراء المكالمات فقط.المزيد:

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