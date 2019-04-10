دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أفاد تقرير جديد أن شركة قوقل لازالت تعمل على تقديم المزيد من اجهزة الكمبيوتر للأسواق هذا العام ومن المتوقع أن نشاهد نسخ جديدة من اجهزة Pixelbook و Pixel Slate او جهاز جديد يدمج بين الاثنين معاً.

وبحسب المصدر فإن قوقل تعمل على جهاز جديد قوي من ناحية العتاد وقادر على الإنتاجية إثناء التنقل خصوصاً للأشخاص الذي يتنقلون بكثرة خارج مكاتبهم وهي المزايا التي فشلت اجهزة Pixelbook و Pixel Slate في تحقيقها.

الأجهزة الجديدة ستعتمد على الخدمات السحابية بشكل أكبر وقد تحمل أسماً جديداً وربما تقدم قوقل نظامها الجديد Fuchsia OS الذي تختبره منذ سنوات على أحد هذه الأجهزة.

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على كل حال أقل من شهر يفصلنا عن بداية فعاليات مؤتمر قوقل للمطورين Google I/O 2019 عندها قد تفصح قوقل عن كل شيء بشكل رسمي أو ربما نحصل على بعض التلميحات.

المصدر

التدوينة تقارير : قوقل ستقدم المزيد من أجهزة الكمبيوتر اللوحية هذا العام ظهرت أولاً على عالم التقنية.