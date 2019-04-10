أفاد تقرير جديد أن شركة قوقل لازالت تعمل على تقديم المزيد من اجهزة الكمبيوتر للأسواق هذا العام ومن المتوقع أن نشاهد نسخ جديدة من اجهزة Pixelbook و Pixel Slate او جهاز جديد يدمج بين الاثنين معاً.
وبحسب المصدر فإن قوقل تعمل على جهاز جديد قوي من ناحية العتاد وقادر على الإنتاجية إثناء التنقل خصوصاً للأشخاص الذي يتنقلون بكثرة خارج مكاتبهم وهي المزايا التي فشلت اجهزة Pixelbook و Pixel Slate في تحقيقها.
الأجهزة الجديدة ستعتمد على الخدمات السحابية بشكل أكبر وقد تحمل أسماً جديداً وربما تقدم قوقل نظامها الجديد Fuchsia OS الذي تختبره منذ سنوات على أحد هذه الأجهزة.
على كل حال أقل من شهر يفصلنا عن بداية فعاليات مؤتمر قوقل للمطورين Google I/O 2019 عندها قد تفصح قوقل عن كل شيء بشكل رسمي أو ربما نحصل على بعض التلميحات.
المصدر
التدوينة تقارير : قوقل ستقدم المزيد من أجهزة الكمبيوتر اللوحية هذا العام ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير : قوقل ستقدم المزيد من أجهزة الكمبيوتر اللوحية هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.