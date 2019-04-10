شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم شمال بيجى دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء بأن سيارة مفخخة انفجرت قرب مطعم شمال بيجي بمحافظة صلاح الدين. ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن "سيارة مفخخة انفجرت اليوم، بالقرب من مطعم الأمين شمال بيجي، دون وقوع أية إصابات"، مضيفا أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

وكان الإعلام الأمني العراقي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - عن وقوع ثلاثة تفجيرات في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

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