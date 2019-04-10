شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية المغربية: تفكيك خلية إرهابية بمدينة تازة شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية في مدينة (تازة) شمال شرق المغرب.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم - أن الخلية الإرهابية تتكون من أربعة أشخاص، ويتزعمها مقاتل سابق في سوريا والعراق، قضى عقوبة سجنية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب في المغرب.. مؤكدة أن تفكيك هذه الخلية يأتي في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت إلى أن الأبحاث الأولية تفيد بأن زعيم هذه الخلية الإرهابية، الذي قام باستقطاب عناصر مجموعته، حاول استغلال خبراته القتالية، التي تلقاها في سوريا والعراق، للتخطيط والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات حيوية بالمملكة.. لافتة إلى أن أحد المشتبه بهم، ساهم في تمويل التحاق بعض المقاتلين لتنظيم إرهابي، وتم التحفظ على المشتبه بهم، تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالبلاد.