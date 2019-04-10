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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيا ويخطر بهدم منازل فى القدس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 14 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم 10 أطفال مقدسيين.

وبين نادي الأسير - في بيان اليوم الأربعاء - أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة أطفال من بلدة سلوان في القدس على الأقل، لافتا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من كل من بيت لحم وجنين.
وفي سياق آخر، أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، بهدم عدة منازل في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

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وقال عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فيما علقت طواقم بلدية الاحتلال في القدس اخطارات هدم، فضلا عن توزيع استدعاءات لأصحاب منازل أخرى لمراجعة البلدية بخصوص منازلها.

من جانبهم، خط مستوطنون، شعارات عنصرية على عدد من منازل ومركبات المواطنين الفلسطينيين في قرية عين يبرود شرق رام الله.
وذكرت مصادر فلسطينية أن عددا من المستوطنين تسللوا إلى القرية فجرا، من جهة الشارع الاستيطاني المعروف باسم شارع "60"، وخطوا شعارات عنصرية على ممتلكات المواطنين، ثم انسحبوا من المكان.

يشار إلى أن المستوطنين يقتحمون القرية من وقت لآخر، ويمارسون عربداتهم تحت حماية قوات الاحتلال.

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