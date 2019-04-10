شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سياحة أمريكية تتخلى عن قرار مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة "إير بي.إن.بى" لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الانترنت، يوم الثلاثاء، إنها لن تنفذ قرارها السابق استبعاد الأماكن المتاحة للتأجير فى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وإنها ستتبرع بأى أرباح تحققها من المستوطنات لمنظمات الإغاثة العالمية.

وكانت الشركة أعلنت فى نوفمبر الماضى، أنها ستحذف نحو 200 منزل فى المستوطنات من قوائمها استجابة لدعوات من الفلسطينيين الذين يطالبون بإقامة دولتهم فى الضفة الغربية. وأبدت إسرائيل أسفها لهذا القرار وجرى الطعن عليه أمام بعض المحاكم فى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعلنت إير بي.إن.بى تسوية دعاوى قضائية مرفوعة عليها وقالت إنها "لن تمضى قدما فى تنفيذ شطب الوحدات المعروضة فى الضفة الغربية من قوائم الأماكن المتاحة لديها".

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وجاء فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى "لكن إير بي.إن.بى لن تأخذ أى أرباح من هذا النشاط فى المنطقة" مما يعنى أن السياسة الجديدة لن تميز بين قوائم المستوطنات والقوائم الفلسطينية فى الضفة الغربية.