شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. إحباط هجوم إرهابى فى جرف النصر شمال بابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي اليوم الأربعاء إحباط هجوم إرهابي في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.

وقال إعلام قيادة الحشد - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عناصر بتنظيم داعش الإرهابي تسللوا في ساعة متأخرة من مساء أمس إلى ناحية جرف النصر من جهة الفرات قرب منطقة عبد ويس، وتم كشف عملية التسلل من قبل أبطال اللواء 47 في الحشد الشعبي، حيث تمت مواجهتهم بالأسلحة الخفيفة، ما اضطرهم إلى الهروب يجرون ذيول الهزيمة والخذلان".

وأضاف البيان أنه "أثناء قيام قوة من اللواء 47 بعملية تفتيش عقب الحادثة انفجرت عبوة ناسفة دون وقوع خسائر بشرية بالأرواح"، وتابع: إن قوات الحشد الشعبي مستمرة في البحث من أجل إحباط أي مخطط إرهابي يستهدف ناحية جرف النصر وبقية المناطق القريبة منها.