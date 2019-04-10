ثلاثة تفجيرات على الحدود السورية العراقية

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© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE
وبينت الخلية أن العبوة الأولى كانت لاصقة وضعت تحت عجلة أسفرت عن أضرار مادية فقط، والعبوتين الناسفتين الأخريين، انفجرت الأولى داخل عمارة بالقرب من سوق الذهب ولم تسفر عن إصابات، والثانية وضعت داخل حاوية للنفايات في مدخل العمارة ذاتها أسفرت عن إصابة شخصين بجروح طفيفة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
يذكر أن محافظة الأنبار تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات تستهدف المدنيين وعناصر الأمنية في مناطق متفرقة منها، تسفر في بعض الأحيان عن سقوط قتلى وجرحى.
وتمكنت قوة من الحشد العشائري العراقي، ليل الاثنين الماضي، من قتل مجموعة إرهابيين بينهم انتحاري، غرب محافظة الأنبار، غربي البلاد، بمحاذاة الحدود السعودية.
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