قطر تعلق على استضافتها اجتماعات "البرلماني الدولي"

وأعرب مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، عن اعتزازه باستضافة قطر اجتماعات الجمعية العامة البرلماني الدولي، والذي يؤكد تقدير العالم لدورها الفاعل وإنجازاتها الداخلية والخارجية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"

​وأشارت الوكالة على حسابها الرسمي على "تويتر" أن احتضان الدوحة لهذه الاجتماعات يؤكد على "الثقة في سياساتها الحكيمة ومبادراتها الخيرة لخدمة الشعوب ونشر ثقافة السلام وتسوية النزاعات بالطرق السلمية".

وأشاد مجلس الوزراء بكلمة أمير قطر تميم بن حمد في افتتاح الجمعية العامة و"ما اشتملت عليه من مضامين مهمة وأفكار ورؤى خاصة في مجال التعليم وقضايا الشباب وسيادة حكم القانون والعدالة والحوار بين الدول ومكافحة الإرهاب وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية".

​وهنأ المجلس الاتحاد البرلماني الدولي على "ما حققته جمعيته العامة من نجاح وما دار خلالها من مناقشات عميقة ومثمرة ستنعكس نتائجها ايجابا على برامجه ومناهجه خلال المرحلة القادمة".

Advertisements

ولفت المجلس إلى أن نتائج الاجتماع "ستضيف الكثير إلى رصيد إنجازات الاتحاد الحافل بالعمل من أجل سلام واستقرار العالم وحرية ورفاهية شعوبه".

​وانطلقت، يوم الجمعة الماضي، أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة في قطر بحضور وفود برلمانية من 149 دولة يمثلها نحو 2271 برلمانيا، كما يشارك في الاجتماعات 80 رئيس برلمان و40 نائبا لرؤساء برلمانات عالمية.

والخميس الماضي، وجهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي أعلنت فيه مقاطعتها اجتماعات الجمعية العامة في قطر متهمة الدوحة بـ"دعم الإرهاب". وقالت الدول الـ4 في البيان، إنها "أبدت اعتراضها خلال أعمال الجمعية العمومية الـ139 في جنيف على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد المنعقدة في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 من أبريل/ نيسان الجاري".