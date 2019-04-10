أفادت "سانا" أن الجهات المختصة ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر منها أمريكي وغربي المنشأ من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة عربين ومنطقة الضمير بريف دمشق خلال استكمال تأمين المناطق التي طهرها الجيش السوري من الإرهاب.
وذكرت مصادر للوكالة أنه من بين المضبوطات "ذخائر وأسلحة رشاشة وبنادق حربية متنوعة وقنابل يدوية غربية الصنع وقذائف مضادة للدروع منها أنيرغا أمريكية المنشأ وقواذف "آر بي جي" مع عدد من الحشوات والقذائف".
ويستمر تساقط مستودعات الأسلحة التي خلفها الإرهابيون بيد الجهات المختصة السورية التي تواصل عمليات التمشيط، حيث عثر الأمن السوري في الـ 28 من الشهر الماضي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في المنطقة الجنوبية بينها صواريخ من نوع تاو أمريكية المنشأ مضادة للدروع وصواريخ لاو إسرائيلية الصنع.
كانت هذه تفاصيل خبر تساقط مستودعات الأسلحة مستمر... العثور على أسلحة وذخائر غربية في الضمير وعربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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