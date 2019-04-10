الرئيس العراقي يدعو روسيا للمشاركة في إعادة الإعمار والاستثمار

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وأفاد بيان صادر عن الرئاسة العراقية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس صالح أكد، خلال استقباله بوغدانوف بقصر السلام في بغداد، اليوم الأربعاء، اهتمام العراق بتعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية على الصعد السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيداً بالروابط التاريخية العميقة بين البلدين الصديقين، وداعياً كذلك الجانب الروسي إلى المشاركة الفاعلة في إعمار البلاد والاستثمار في قطاعات النفط والطاقة".

وشدد صالح على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التطرف والإرهاب وتخفيف التوتر وتوسيع آفاق التعاون تعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، نقل بوغدانوف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سيادة الرئيس، مجدداً دعم بلاده، حكومة وشعباً، للعراق والرغبة بتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات"، بحسب البيان.

ويرتبط العراق وروسيا بعلاقات متينة في كافة المجالات، من بينها المجال التجاري والاقتصادي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2017 بأكثر من 52 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ مستوى 1.4 مليار دولار، حسب بيانات هيئة الجمارك الروسية.