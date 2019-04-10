اشتباكات بين الحشد الشعبي و"داعش" في غرب العراق

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وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من لواء الكرمة/الحشد الشعبي، اشتبكت مع مجموعة إرهابية في قاطع قضاء الكرمة التابع لمدينة الفلوجة "شمال غربي العاصمة بغداد" بمحافظة الأنبار.
© AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye
وفي وقت سابق، باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، تنفيذ عملية تمشيط وتطهير حدود مدينة سامراء وصولا لشرقي محافظة الأنبار غربي العراق، لملاحقة عصابات "داعش" الإجرامية.
وأعلن الحشد أن العملية مستمرة حتى الآن، لإنهاء تهديد "داعش" في تلك المناطق.
وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش"، وإعادة إعمار المناطق المحررة.
لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.
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