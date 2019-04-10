الاستثمار السوري عينه على القرم

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وفي لقاء مع "سبوتنيك" تحدث الدكتور إياد حسن رئيس الوفد السوري إلى "أرابيا إكسبو"، وعضو مجلس الأعمال الروسي السوري، عن الاهتمام السوري بشبه جزيرة القرم، بعد عودتها إلى روسيا، ويقول: "يهمنا جدا الاستثمار في القرم، بسبب القوانين والأريحية الواضحة للاستثمار هناك، وما يشجعنا أكثر كسوريين معاهدة التوأمة بين مدينتي سيفاستوبل الروسية وطرطوس السورية، وأي استثمار سيكون ترسيخ لهذه المعاهدة".
ويتابع رئيس مجلس إدارة شركة إياد للاستثمارات السياحية والعقارية في سوريا: "ستكون أولى هذه الخطوات نحو الاستثمار هناك في مؤتمر يالطا الاقتصادي، حيث سنكون حاضرين هناك، واتفقنا كشركات خاصة في مجلس الأعمال الروسي العربي على عدة مشاريع استثمارية، وأصبحنا قريبين جدا من توقيع عقد لبناء فندق في مدينة يالطا، وهو ما سنبحثه أكثر في المؤتمر الاقتصادي هناك".
© Sputnik . Aiham Massa
معرض أرابيا إكسبو في موسكو
ويضيف الدكتور إياد: "كما اتفقت وزارة الاقتصاد وهيئة تنمية الصادرات السوريتين مع وزارة الاقتصاد الروسية، على فتح سوق تجارية لمنتجات شبه جزيرة القرم في سوريا، وبالمقابل فتح سوق للمنتجات السورية في القرم، بالإضافة إلى تسيير باخرة أو باخرتين خلال الشهرين القادمين، لنقل البضائع بين البلدين.
وختم رئيس الوفد السوري: "هناك بعض القوانين التي يمكن أن تعيق أي استثمار خارجي، وعلى ذلك نطلب من الحكومة الروسية تعديل هذه القوانين، لتسهيل عملية الاستثمار، وفي الحقيقة نرى رغبة لدى الجانب الروسي في تغيير هذه القوانين.
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