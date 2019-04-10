مستوطنون يخطون شعارات عنصرية قرب رام الله

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

خطّ مستوطنون يهود، الأربعاء، شعارات عنصرية على منازل فلسطينية، قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة "عين يبرود" بمحافظة رام الله، وخطوا شعارات باللغة العبرية على مركبات وجدران عدد من المنازل.

وعادةً ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.