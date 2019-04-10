عشراوي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية أجهضت احتمالات السلام

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، الأربعاء، إن نتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية "أجهضت احتمالات السلام، ودلّت على رفض (الإسرائيليين) إقامة دولة فلسطينية".

جاء ذلك في بيان، باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه.

وطبقا للنتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء، تساوى عدد مقاعد حزب "الليكود"، بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمقاعد منافسه قائمة "أزرق أبيض"، بقيادة رئيس الأركان السابق بيني غانتس.

إلا أن معسكر اليمين نجح في توسيع قاعدته إلى 65 مقعدًا مقابل 55 لمعسكر الوسط - يسار والأحزاب العربية، وهو ما يعني سهولة تشكيل نتنياهو للحكومة.

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وباستثناء حزبي "العمل"، و"ميرتس"، ترفض الأحزاب الإسرائيلية، إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت عشراوي أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية "أكدت على الإمعان في تفشي العنصرية والتطرف، وأن الناخب الإسرائيلي اختار السياسة الراهنة القائمة على القتل والضم والسرقة، واضطهاد الشعب الفلسطيني، وانتهاك حقوقه ومقدراته".

وتابعت: "هذه المرحلة الخطيرة تتطلب منا الارتقاء إلى مستوى الخطر المتصاعد الذي يهدد القضية الفلسطينية برمتها".

ولفتت إلى أن "نتنياهو سيواصل أجندته المتطرفة والعسكرية مستندا إلى الدعم الأعمى من قبل الإدارة الأمريكية، إضافة إلى اعتماده على التخاذل الدولي الذي اكتفى بالإدانات اللفظية، ولم يحقق أي تدخل جاد وفاعل يساهم في تطبيق قراراته وقوانينه".

وشددت عشراوي على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه، مؤكدة صموده أمام جميع المخططات والصفقات المشبوهة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.