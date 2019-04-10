ترامب و"بن سلمان" يبحثان الشأن الإيراني وحقوق الإنسان

واشنطن / الخليج 365

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب، ناقش مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وسبل ممارسة "أقصى الضغوط" على النظام الإيراني.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن "ترامب ناقش مساء الثلاثاء في مكالمة هاتفية مع بن سلمان، دور السعودية الحيوي في ضمان استقرار الشرق الأوسط"، حسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف البيان أن "الجانبين تباحثا في الحفاظ على أقصى الضغوط ضد إيران وأهمية قضايا حقوق الإنسان".

وكان مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، دعوا البيت الأبيض لتشديد موقفه من السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية.

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والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حظر دخول 16 مواطنًا سعوديًا إلى بلاده؛ لدورهم في جريمة قتل خاشقجي، في خطوة جاءت بعد 6 أشهر من وقوع الجريمة.

وجاء القرار الأمريكي بعد 6 أشهر من وقوع جريمة قتل خاشقجي في 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018 في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

ومنتصف نوفمبر / تشرين الثاني 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر / كانون الأول 2018، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني؛ للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.

وفي 3 يناير / كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.