العدالة والتنمية التركي يؤكد وقوفه إلى جانب شعب السودان وحكومته الشرعية

أنقرة / محمد علي طورونتاي / الخليج 365

قال جودت يلماز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن بلاده تقف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، وحكومته الشرعية.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير السوداني في تركيا يوسف الطيب الكردفاني، بحسب بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية في العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء.

وأوضح يلماز أن تركيا تعارض التدخلات التي تتعدى المطالب المشروعة للشعب السوداني وتزعزع استقرار البلاد.

وأشار يلماز إلى قرب موعد الانتخابات في السودان، والإصلاحات التي جرت في البلاد خلال الفترة الماضية.

وتابع قائلاً: "الجهات الخارجية التي تسعى لزج السودان في الفوضى وعدم الاستقرار، تلحق أضرارا بالديمقراطية واستقرار هذا البلد، سيما أن هذه الجهات تسعى لزعزعة الأوضاع في السودان دون الأخذ بالحسبان الاصلاحات التي جرت مؤخرا".

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وأكد أن تركيا على دراية بأن مشاكل شعب السودان ناجمة عن الحصار المفروض على بلادهم دون مبرر، وأن أنقرة عارضت على الدوام ذلك الحصار.

من جانبه أطلع السفير السوداني يلماز على آخر المستجدات الحاصلة في بلاده، وأشار إلى أن حكومة السودان أجرت إصلاحات ملموسة عقب بدء المظاهرات في بلاده أواخر العام الماضي.

وأشار السفير إلى أن الإصلاحات الحكومية حظيت بقبول الشعب السوداني، وأن بعض الجهات الخارجية حاولت استغلال المظاهرات للإطاحة بالحكومة الشرعية في البلاد.

وأردف قائلاً: "ما يحدث في السودان لا يتوافق مع روح المعارضة الديمقراطية، فالحراك تحول إلى وسيلة لنشر العنف ونحن لا نصوّب ذلك، ولن تتمكن الجهات التي تحاول زعزعة استقرار السودان، من تحقيق غاياتها".

ومنذ السبت الفائت، يواصل آلاف السودانيين احتشادهم أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بـ"تنحي الرئيس عمر البشير، وإسقاط النظام".

ودخلت احتجاجات السودان شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء، وتطورت لاحقًا لتتحول إلى المطالبة بتنحي البشير. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.