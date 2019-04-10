تحذير عاجل من 911 بشأن موجة غبار تضرب #مكة_المكرمة

صحيفة الخليج الالكترونية

وجه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تحذيرًا عاجلًا بشأن الطقس في منطقة مكة المكرمة.

وأكد مركز 911 أنه تشهد الآن أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة تدني في الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة، مُشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطرق.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في وقت سابق اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلاً من محافظات جدة وبحرة وعسفان وذهبان، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.