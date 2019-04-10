الصحة توجه 9 نصائح للتغلب على الأرق.. تعرف عليها

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صحيفة الخليج الالكترونية
وجهت وزارة الصحة 9 نصائح للأشخاص المصابين بالأرق عند النوم للتغلب على تلك المشكلة.
وأوضحت الوزارة في رسائلها التوعوية عبر حسابها في “تويتر”، أن العادات الصحية التسع التي يجب على الشخص الالتزام هي:
1. لا تتوجه للفراش إلا عندما تشعر بالنعاس
2. ابتعد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم
3. تعود على النوم والاستيقاظ في موعد ثابت
4. تجنب النوم خلال النهار
5. احذر الوجبات الثقيلة قبل النوم
6. مارس الرياضة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، والأفضل أن تكون قبل النوم بخمس ساعات
7. تجنب استخدام المهدئات والمنومات إلا في حال وصفها الطبيب لك
8. امتنع عن الكافيين على الأقل 6 ساعات قبل النوم
9. تجنب التدخين
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