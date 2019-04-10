وزارة_الصحة تحسم الجدل بشأن مستحقي بدل الضرر

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة حسمت الجدل القائم منذ سنوات بشأن مستحقي بدل الضرر، الذي يصل إلى 750 ريالا، إذ وضعت 4 شروط لمستحقيه.

وبحسب “عكاظ” فقد أوضحت المصادر أن الشروط تمثلت في أن تكون الوظيفة المعين عليها الموظف من الوظائف المقرر لها البدل، وأن يزاول عملها فعلا في الموقع المقرر له البدل بصفة مستمرة، وعدم الجمع بين بدل الضرر وبدل آخر للعاملين في مستشفيات العزل والجذام للمعينين على لائحة الوظائف الصحية، ويصرف أيهما أفضل، وأن يوقف صرف البدل في حال تكليف الموظف أو نقله إلى وظيفة أخرى لا تتطلب العمل في المجالات المحددة أعلاه.

وحددت الفئات المشمولة لصرف بدل الضرر، وهم: العاملون في أقسام الأشعة، ويقتصر الصرف على شاغلي الوظائف التالية: طبيب، ومساعد طبيب، وأخصائي وفني أشعة، وخادم الأشعة، وفني أشعة بقسم الأشعة، وفني أطراف صناعية بقسم البلاستيك بمركز الأطراف الصناعية، ويشترط استخدامه مواد كيميائية لعمل الأطراف الصناعية، وفني أطراف صناعية بمراكز التأهيل الطبي.