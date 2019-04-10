شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على أجزاء متفرقة من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة ومتوسطة على أجزاء متفرقة من العاصمة الرياض. Advertisements وشملت الأمطار العاصمة ومحافظات المزاحمية ومرات وحوطة بني تميم وحريملاء وشقراء والخرج ورماح، جعلها الله سُقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية. وذلك على مناطق (المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وعلى مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية).

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