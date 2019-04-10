شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. وفاة شاب سعودي «متفحمًا» في حادث مروري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
توفي شاب سعودي بعد احتراق مركبته نتيجة اصطدامها بجاخور “استراحة” في منطقة السالمي بالكويت.
وذكر مصدر أمني كويتي أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات من قبل راعي أغنام، يفيد أن مركبة اصطدمت بجاخور يحرسه، عند الكيلو 7 على طريق السالمي.
وأضاف أن رجال الأمن والإطفاء انتقلوا إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المركبة احترقت بالكامل وقائدها محشور فيها.
وأشار إلى أن الجثة رفعت إلى الطب الشرعي الذي كشف أن قائد المركبة المتوفى سعودي من مواليد 1989م، حيث أحيلت القضية للجهات المختصة وجار التحقيق فيها.
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