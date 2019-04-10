الرئيس المؤقت: أسعى لبناء جزائر جديدة وانتخابات حرة

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الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح

تعهد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، في خطاب تليفزيوني إلى الأمة، اليوم الثلاثاء، بإجراء انتخابات حرة، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 عاما في الحكم، وقال بن صالح، الذي رفضه المحتجون مباشرة بعد اختيار البرلمان له لقيادة فترة انتقالية، إن الجيش احتكم للدستور كسبيل للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا، مضيفًا أنه عازم على التشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني سعيا لبناء جزائر جديدة.

وقال الرئيس الجزائري المؤقت إن الجزائر تشهد حدثا تاريخيا ويتوجب الإصغاء للشعب الجزائري العظيم، مضيفا: "إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي للشعب الجزائري وتقرير مصيره". جاء

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