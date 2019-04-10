انت الان تتابع تزايد أعداد المحتجين أمام قيادة أركان الجيش بالخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات السودان - أرشيفية

أفادت «سكاي نيوز عربية» فيما نقلته عن مصادر لها في العاصمة السودانية الخرطوم، بتزايد أعداد المحتجين بشكل كبير، في الاعتصام المنظم أمام مبنى قيادة أركان الجيش في الخرطوم. ووصلت أعداد كبيرة من المحتجين، من مختلف مناطق العاصمة إلى موقع الاعتصام. وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية بارتفاع قتلى الاشتباكات إلى 21 شخصا بينهم 5 من القوات المسلحة، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». من جهته، اتهم رئيس حزب الأمة السوداني صادق المهدي السلطات بانتهاج وسائل دموية للدفاع عن النظام.

وقال إن مسلحين ملثمين يقومون فجر كل يوم بالهجوم على المعتصمين مما أدى حتى الآن إلى مقتل وإصابة العشرات.ودعا الصادق المهدي إلى تسليم السلطة، لقيادة عسكرية مختارة ومؤهلة، للتفاوض مع ممثلي الشعب وذلك لبناء النظام الجديد يحقق السلام والديمقراطية.وأضاف أن الحل الأمثل هو الاستجابة لمطالب الشعب بتنحي النظام