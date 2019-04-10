انت الان تتابع الحزب الحاكم يعرب عن قلقه من آثار احتجاجات السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات السودان - أرشيفية

أبدى المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان قلقة من آثار الاحتجاجات وما ترتب عليها مما سماه سلب ونهب للمواطنين وغلق للطرق وإعاقة حركة المواطنين. من جانبه، كشف الناطق باسم الشرطة السودانية عن تعرض عدد من المواطنين لحوادث سلب ونهب في بعض الطرقات والأسواق بمناطق متفرقة من العاصمة، بحسب «سكاي نيوز عربية». كما تعرضت العديد من الممتلكات العامة والخاصة للنهب والحرق شملت الأسواق ومقار إدارية وشرطية، حيث قامت مجموعات منفلتة استغلت الوضع الراهن الذى تمر به البلاد في الأيام الفائتة.

وأكد المتحدث الأمني بتعزيز الشرطة لتواجدها في كل الأماكن المحتمل استهدافها إيفاء بواجبها تجاه المواطنين والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم.وقال المتحدث باسم الشرطة، في تصريح صحفي، إن الشرطة تهيب بالمواطنين التعاون معها بالإبلاغ ومنع إشعال الحرائق وقفل الطرق، الأمر الذى يؤثر على حركة المواطنين وتلوث البيئة

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