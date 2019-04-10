"تسلا" تكشف عن تصميم "موتور هوم" الأولي

تستعد شركة تسلا Tesla لإبهار محبيها بالعودة للعروض الحية من جديد، وكشفها عن طراز مستقبلي فريد من صنعها، يندرج ضمن فئات سيارات التخييم والسفاري، المعروفة بكونها منازل متنقلة، وفقا للعين الإخبارية.

وذلك حسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، والذي نشر لقطات هي الأولى لطراز تسلا Tesla الجديد موتور هوم Motorhome ، أو المنزل المتنقل.

ومن الصور المنشورة للتصميم الأولي لهذا الطراز الجديد كليا، كشف الموقع الأمريكي عن أنه سيكون مستوحى من التصميم الخارجي لطراز موديل S التابع لتسلا Tesla.

Advertisements

وكشف التصميم عن أن طراز موتور هوم Motorhome سيزود بكابينة خلفية للإقامة بها والنوم، وستكون مزودة بسقف كامل من ألواح الطاقة الشمسية.

وستعمل السيارة بالكامل بناء على ما ستنتجه هذه الألواح الشمسية من طاقة، يرجح أنها ستبلغ 1000 كيلووات.

ووفقا لموقع "موتور وان"، فإنه من المنتظر أن نرى هذا الطراز الفريد من تسلا Tesla في عرض حي ضمن فعاليات بعدة معارض مستقبلية بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.