دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هاتف الكاميرا الفائقة من HUAWEI P30 يمنح المستخدم أقوى قدرات التصوير

افتتحت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مرحلة جديدة بتغيير قواعد التصوير للمستخدمين في المنطقة من خلال إطلاق سلسلة الهواتف HUAWEI P30 المزودة بكاميرات فائقة مؤخراً. ويقع في قمة هذه السلسلة الهاتف الذكي المبتكر HUAWEI P30 Pro الذي يمثل أحد أقوى الهواتف الذكية التي طورتها الشركة حتى اليوم فهو يتضمن أحدث ابتكاراتها التي ترتقي إلى معايير تصوير جديدة، مثل أول كاميرا رباعية العدسات من لايكا في العالم المزودة بمستشعر الصورة سوبر سبكتروم من هواوي وعدسة سوبر زوم، ولم تكتف هواوي من خلال هذا بتطوير قدرات التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية إلى مستويات جديدة بل نجحت أيضًا في تحسين قدرتها على تصوير الفيديو وخاصة في حالات الإضاءة المنخفضة.

© alqiyady هاتف الكاميرا الفائقة من HUAWEI P30 يمنح المستخدم أقوى قدرات التصوير

وقال ديفيد وانغ، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة «اكتسبت هواوي ثقة كبيرة لدى المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبحوا يدركون قدرتنا على الريادة في ابتكار تقنيات تنقل تجربة المستخدم إلى آفاق غير مسبوقة. ونعلم جميعًا أن تسجيل الذكريات يمثل أحد أقدم أشكال التعبير لدى البشر، وحين دمجت الكاميرا في الهاتف الذكي وتطور التصوير الرقمي، أصبحت الكاميرا إحدى أهم المزايا التي ينظر إليها المستهلكون في الهاتف الذكي، ولهذا قدمنا في الجهاز HUAWEI P30 Pro كاميرا فائقة هي أول كاميرا رباعية من لايكا في العالم مزودة بأحدث مستشعر صورة سوبر سبكتروم وعدسة سوبر زوم لنجعل هذا الهاتف الذكي أداة قوية جدًا للتصوير الفوتوغرافي والفيديوي.»

Leica Q2 |كاميرا فل فريم بتصوير 4K ووضوح 47 ميجابكسل alqiyady 1 Leica Q2 |كاميرا فل فريم بتصوير 4K ووضوح 47 ميجابكسل

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وصل التصوير الفوتوغرافي عبر الأجهزة النقالة إلى ذروة جديدة في الجهاز HUAWEI P30 Pro، ويبرهن على هذا حصول كاميرته على أعلى درجة في اختبار DxOMark بمعدل قدره 112 نقطة. ويعود الفضل في هذا إلى عدة عوامل، من أهمها اعتمادها على المستشعر المتطور سوبر سبكتروم من هواوي الذي يتمتع بحساسية أكبر للضوء وقوة أكبر في التقاط الصور بضوضاء لوني أقل وقدرة أفضل على توليد الألوان وتقريب بصري سوبر زوم أقوى يصل إلى 5 مرات وتقريب هجين بقوة 10 مرات وتكبير رقمي غير مسبوق يصل إلى 50 ضعفاً.

ويضاف إلى ذلك أن الجهاز يقدم ميزة جديدة لتصوير الفيديو بعدستين في آن تدعى «هواوي دوال فيو فيديو» والتي تمكّن المستخدمين من تسجيل الفيديو لمنطقة واسعة من زاويتين مختلفتين في وقت واحد وعرض اللقطتين معًا على شاشة واحدة.

صورة سمكة غريبة تبتسم للكاميرا في صورة التقطتهازوجة لزوجها alqiyady 1 صورة سمكة غريبة تبتسم للكاميرا في صورة التقطتهازوجة لزوجها

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ويضاف إلى ذلك أن الجهاز HUAWEI P30 Pro مزود بقدرة التصوير الليلي «سوبر نايت مود» التي تتيح للمستخدم تسجيل الفيديو في أماكن قليلة الإضاءة كالحفلات والعروض وأفق المدينة ليلاً وحتى تحت إضاءة الشموع.

ومن جانب آخر صممت هواوي الجهاز ليسهل شحن بطاريته سريعاً وبأساليب متعددة، فهو مرفق بالشاحن السلكي هواوي سوبر تشارج باستطاعة 40 واط، ويدعم استخدام الشاحن السريع اللاسلكي باستطاعة 15 واط مع قدرته على توفير الشحن العكسي اللاسلكي للأجهزة الأخرى المتوافقة.

وإضافة إلى ذلك أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أيضًا عن فوز الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro بتقدير لجنة تحكيم جوائز TIPA، كونه أحد أفضل المنتجات للعام 2019 فمنحته جائزة «أفضل هاتف ذكي لالتقاط الصور». وهذا هو العام الثالث على التوالي التي يفوز فيه هاتف من سلسلةHUAWEI P الرائدة بهذا اللقب المرموق، ما يبرهن على تفاني هواوي في سبيل تطوير جودة هواتفها وأدائها وتصميمها بصورة مستمرة لمتابعة قيادتها قطاع إنتاج الهواتف الذكية، وتلبية متطلبات المستخدمين وتوقعاتهم.

وبالنظر إلى النجاح الكبير الذي حققته سلسلة HUAWEI Mate 20 في أوساط المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل وصولها إلى المتاجر خلال مرحلة طرحها الأولى للطلب المسبق، ليس مفاجئًا أن نرى هواة التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف الذكية يقبلون على الطلب المسبق لشراء هذا الهاتف المزود بكاميرا فائقة.

يتوفر الهاتفان HUAWEI P30 Pro وHUAWEI P30 للطلب المسبق عبر الإنترنت ومن المتجر حتى 10 أبريل 2019. وسيتلقى العميل مع كل طلب مسبق، رزمة هدايا تبلغ قيمتها 1299 درهم، وهي تتضمن ساعة Huawei Watch GT 2019 الإصدار آكتيف. وهي ساعة ذكية أطلقتها هواوي مؤخرًا تتمتاز بعمر بطارية طويل جدًا يصل إلى أسبوعين بعد كل شحن وتقدم للمستخدم مزايا رائدة في متابعة مستوى اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية وتساعد في ممارسة رياضات متعددة وتمتاز بشكل كلاسيكي ذو لمسة عصري. ويتمتع الإصدار آكيف منها بشاشة قطرها 46 ملم وهي متوفرة باللونين الأسود والفولاذ المقاوم للصدأ.المزيد:

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