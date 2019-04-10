خبر صادم من سامسونج.. وقف إنتاج هذه السلسلة من الهواتف

دبي - بواسطة محمد فارس © أخر هواتف السلسلة j6 plus أخر هواتف السلسلة j6 plus

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن إلغاء سلسلة Galaxy J، واستبدالها بسلسلة Galaxy A التي تم طرحها حديثًا، دون تحديد السبب.

القرار يبدو غريبا، خاصة أن سلسلة Galaxy J، تقدم الهواتف منخفضة التكلفة وتسجل مبيعات كبيرة في الهند، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وبعض أنحاء أوروبا.

وواجهت الشركة الكورية الجنوبية منافسة شديدة من شاومي، وهواوي، على مدار العامين الماضيين، وخاصة في قطاعات الهواتف الذكية المنخفضة والمتوسطة التكلفة.

وتقدم سامسونج من خلال سلسلة Galaxy A الجديدة ميزات حديثة، مثل: الكاميرات الخلفية ثلاثية العدسة، ومستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، وشاشة أموليد في محاولة لجذب الجمهور الأصغر سناً.

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وتفتخر هواتف سلسلة Galaxy A أيضًا بالبطاريات الكبيرة ذات الشحن السريع، والتصميمات المطورة، والجودة الأفضل من حيث البناء، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وتشتمل تشكيلة Samsung Galaxy A 2019 حتى الآن على: Galaxy A10، و Galaxy A20، و Galaxy A30، و Galaxy A50، و Galaxy A70.

وتستعد الشركة حاليًا لإطلاق Galaxy A90 غدا الأربعاء 10 أبريل، وقد يحمل الهاتف اسم Galaxy A80 بدلاً من Galaxy A90.

ومن المتوقع أن يتميز الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 7150 الذي لم تعلن عنه كوالكوم بعد، وربما يأتي مع شاشة OLED مقاسها 6.7 إنش، بدقة 1080×2400 بيكسل، مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكيسل، بفتحة f/2.0، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابيكسل، بفتحة f/2.4، ومستشعر ثالث TOF، بفتحة عدسة f/1.2 لتأثير العمق، وبطارية 3700 ميلي أمبير، إلى جانب كاميرا دوارة منبثقة، وتقنية صوت الشاشة؛ لتعمل مثل مكبر الصوت، وسماعة أذن.