انتخابات الكنيست: بعد فرز 97% من الاصوات.. نتنياهو 37 وغانتس 36 مقعدا

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة بعد فرز 97% من أصوات المقترعين في الانتخابات التشريعية يتبين ان حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يتقدم على حزب ازرق ابيض برئاسة بيني غانتس الليكود 37مقعدا، تحالف "ازرق ابيض" - 36 مقعدا، حزب العمل 6 مقاعد، اتحاد احزاب اليمين: - 5 مقاعد، يهدوت هتوراة: - 8 مقاعد، شاس: - 8 مقاعد، ميرتس: - 4 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير - 6 مقاعد، التجمع والقائمة العربية الموحدة- 4 مقاعد، كولانو : 4 مقاعد. ولم تتجاوز نسبة الحسم وفقا لهذه العينة كل من: غيشر وزيهوتس بفارق مقعد واحد وبحسب هذه النتائج فان معسكر اليمين قد حصل على 66 مقعدا ومعسكر اليسار 54 مقعدا وتشير قاعدة معسكر اليمين والتحليلات إلى أن نتنياهو سيكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة، وأن ائتلافه سيكون مستقرًا أكثر من الائتلاف الحالي، الذي استند إلى 61 عضوًا فقط. وتعتبر نتائج حزب الليكود و"ازرق ابيض" إنجازًا للقائمتين، إذ إن عدد المقاعد الذي حصل عليها نتنياهو هي الأعلى في تاريخ الليكود، بينما يعتبر حزب "ازرق ابيض" أول حزب يحصل على هذا العدد من المقاعد من المرّة الأولى التي يدخل فيها الحياة السياسية، في حين تعتبر نتائج حزب العمل الأسوأ في تاريخه. وكان نتنياهو قد استبق، فجر الأربعاء، النتائج النهائيّة بالإعلان عن فوزه وبدئه اتصالات تشكيل الحكومة المقبلة، عبر التواصل مع الأحزاب اليمينيّة، التي أعلن عدد منها دعمه له. واضاف نتنياهو ": فازت الكتلة اليمينية بقيادة الليكود بفوز واضح، أشكر الذين انتخبوني على ثقتهم، سأبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا الليلة من جهته منافسه بني غانتس زعيم تحالف "ازرق. ابيض" قال عبر تويتر: فزنا! لقد تكلم شعبنا ! شكرا لآلاف النشطاء وأكثر من مليون ناخب، في هذه الانتخابات هناك فائز واضح وخاسر واضح. وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات ، قبل قليل، عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست ، مشيرة إلى تراجع حزب الليكود، بقيادة بنيامين نتنياهو. وأظهرت نتائج انتخابات الكنيست الأولية، حصول حزب الليكود على 36 مقعد، مقابل أزرق أبيض 37 مقعد، والعمل 7 مقاعد، وشاس 6 مقاعد، وكولانو 4 مقاعد، وميرتس 5 مقاعد، وحزب عودة 6 مقاعد، وليبرمان 5 مقاعد. وتتناقض هذه الرؤية مع ما نشره يائير لابيد، أحد أعضاء حزب "أزرق أبيض" الأساسيين، حيث كتب على صفحته الرسمية على "تويتر"، فور حزبه، دون أي توضيح يذكر "نجاح أزرق أبيض" فحسب. تقسيم مقاعد المعسكرات: بحسب القناة 12: 60 مقعدًا لليمين والأحزاب الحريدية، و60 مقعدًا للوسط يسار والأحزاب العربية. بحسب "كان": 64 مقعدًا لليمين والأحزاب الحريدية، و56 للوسط يسار والأحزاب العربية. اقرأ أيضاً : انتخابات الاحتلال: نتنياهو وغانتس يعلنان فوزهما وسط تقارب النتائج بحسب القناة 13: 66 لليمين والأحزاب الحريدية، و54 للوسط ويسار والأحزاب العربية. ومعدّل المعسكرات للاستطلاعات جاء على النحو الآتي: 63 لمعسكر اليمين والأحزاب الحريديّة، و57 للوسط ولليسار والأحزاب العربية. ترجيحات أن بينيت خارج الكنيست: "سنجتاز نسبة الحسم" بينما قال رئيس حزب "اليمين الجديد"، الوزير نفتالي بينيت، الذي من المرجّح أن يكون خارج الكنيست المقبلة، إن "القيادة تختبر في لحظات كهذه، لدينا صبر وإيمان وأعصابٌ مشدودة. سنجتاز نسبة الحسم". سموتريتش: تشكيل حكومة يمين منوط بحصانة لنتنياهو من التحقيقات وأعلن المرشّح الثاني في "اتّحاد أحزاب اليمين"، بتسلئيل سموتريتش، صراحةً، أن تشكيل حكومة يمينيّة مقبلة منوط بتعديل قانون الحصانة، ليشمل حصانةً لنتنياهو من التحقيقات "بشكل يبني ثقة لدى الناخبين بإمكانيّة تشكيل حكومة تستمرّ ولاية كاملة" داعيًا أحزاب اليمين للحذو حذوه. يذكر أن سموتريتش يصرّ على أن نتنياهو وعده بمنحه حقيبتي التعليم والقضاء، رغم أن الأخير أصرّ على أن حقيبة التعليم من نصيب الليكود. كاحلون رفض التعهد بدعم نتنياهو... ثم تراجع. بينما تراجع وزير الماليّة في الاحتلال ، موشيه كاحلون، عن عدم التعهد بدعم نتنياهو، ليعلن عن دعمه له صراحةً، وتعكس تصريحات كاحلون المتضاربة خشيّة من تجاوز حزب "زيهوت" نسبة الحسم، لأن رئيسه، موشيه فيغلين، أعلن نيته تولّي حقيبة الماليّة، التي يصرّ كاحلون على الاحتفاظ بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتخابات الكنيست: بعد فرز 97% من الاصوات.. نتنياهو 37 وغانتس 36 مقعدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.