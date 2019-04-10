المعارضة السودانية تقول إنّ 20 شخصاً قتلوا منذ بدء الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP سودانيون يشاركون في الاعتصام امام مقر قيادة الجيش في الخرطوم

أعلن زعيم حزب الأمّة السوداني المعارض الصادق المهدي الثلاثاء أنّ مسلّحين ملثّمين قتلوا 20 شخصاً في هجمات صباحيّة ضدّ متظاهرين معتصمين أمام مقرّ قيادة الجيش في العاصمة السودانيّة.

وأشار المهدي، رئيس الوزراء السّابق الذي يقوم حاليّاً بتنظيم تظاهرات مناوئة للرئيس عمر البشير، إلى أنّ الهجمات تم تنفيذها كلّ صباح منذ بدء الاعتصام في 6 نيسان/أبريل.

وقال لصحافيّين في أم درمان "هناك رجال مسلّحون يرتدون أقنعةً يُهاجمون الناس في الاعتصام كلّ صباح". ولفت إلى أنّ هذه الهجمات "خلّفت 20 شهيداً".

وأعلن وزير الداخليّة السوداني بشارة جمعة، الإثنين، أنّ سبعة متظاهرين قُتلوا، بينهم ستّة في ولاية الخرطوم، عندما فرّقت القوّات الأمنيّة تظاهرة ضدّ الحكومة في 6 نيسان/أبريل.

وتجمّع آلاف المتظاهرين لليوم الرّابع على التوالي أمام مقرّ الجيش في الخرطوم، مطالبين قادة القوّات المسلّحة بدعم مطالبتهم باستقالة البشير.