الارشيف / اخبار الخليج

دوى انفجار فى العاصمة الصومالية مقديشيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دوى انفجار فى العاصمة الصومالية مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد شهود عيان بأن انفجارا هائلا دوى اليوم الأربعاء، فى وسط العاصمة الصومالية (مقديشيو).

ونقل راديو (شابيلى) الصومالى عن هؤلاء الشهود قولهم إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مثبتة بسيارة تابعة لأحد أفراد الشرطة، مشيرين إلى أنه أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوى انفجار فى العاصمة الصومالية مقديشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا