شكرا لقرائتكم خبر عن دوى انفجار فى العاصمة الصومالية مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد شهود عيان بأن انفجارا هائلا دوى اليوم الأربعاء، فى وسط العاصمة الصومالية (مقديشيو).
ونقل راديو (شابيلى) الصومالى عن هؤلاء الشهود قولهم إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مثبتة بسيارة تابعة لأحد أفراد الشرطة، مشيرين إلى أنه أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص.
ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.
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