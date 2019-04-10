شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل أحد منفذى جريمة "سبايكر" الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأربعاء، اعتقال أحد منفذى جريمة (سبايكر) الإرهابية التى راح ضحيتها نحو 1700 مجند بالجيش العراقى.

وقالت الاستخبارات العسكرية - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى لواء 41 الفرقة العاشرة، وعلى ضوء معلومات دقيقة ألقت القبض على أحد منفذى جريمة (سبايكر) الإرهابية"، مؤكدا أنه تم اعتقاله بكمين محكم بالقرب من دائرة مرور الفلوجة .

وأعدم تنظيم داعش المئات من المتدربين والطلبة العسكريين فى قاعدة (سبايكر) الواقعة شمال مدينة تكريت، عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة عام 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.