أول تعليق من ترامب على التعديلات الدستورية في مصر (فيديو)

وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال مستهل لقائه مع السيسي بالبيت الأبيض، ردا على سؤال حول محاولات تمديد ولاية السيسي رئيسا لمصر: "إنه يقوم بعمل عظيم… لا أعرف عن هذه الجهود، لكن يمكنني فقط أن أؤكد لكم أنه يقوم بعمل عظيم".

ووصف ترامب نظيره المصري بالصديق، معتبرا أنه "تم تحقيق تقدم كبير مع مصر وداخلها في مجالات عدة وخاصة مكافحة الإرهاب".

وفي 14 فبراير/ شباط الماضي، وافق "مجلس النواب المصري على إجراء تعديلات في الدستور بأغلبية 485 نائبا من أصل 596 نائبا، من بينها تلك التي تخص مادة تسمح بمد فترة حكم الرئيس الحالي حتى العام 2034".

وجاء موقف ترامب في الوقت الذي أشار فيه ممثلون عن كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، في الكونغرس، إلى قلقهما من حالة قضية حقوق الإنسان في مصر وخاصة اعتقالات ناشطين، وهو ما نفاه الرئيس المصري كثيرا.