“السيلفي” يتسبب في غرق سائح سعودي بنهر النيل في #أوغندا

صحيفة الخليج الالكترونية لقي سائح سعودي مصرعه غرقًا حين كان يلتقط صورة سيلفي على ضفة نهر النيل في أوغندا. وبحسب تصريحات الناطقة باسم الشرطة الأوغندية هيلين بوتوتو لوكالة فرانس برس: ”غرق وهو يلتقط صورة سيلفي على نهر النيل وقد جرفته المياه“. وكان السائح برفقة أصدقاء يزور معهم شلالات كالاغالا في وسط أوغندا عندما وقع الحادث يوم السبت. وأضافت الناطقة: ”زلت قدم السائح لأن الأرض كانت مبللة وهو كان قد انحنى إلى الوراء لالتقاط صورة للمياه الهائجة“، مشيرة إلى أن العثور على الجثة قد تم الثلاثاء على بعد 10 كيلومترات.

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