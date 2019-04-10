صدور نظام للتجارة الإلكترونية بالمملكة خلال ثلاثة أشهر

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن العمل على صدور نظام للتجارة الإلكترونية في المملكة خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن هناك مجلس حكومي متخصص لهذه التجارة التي يصل سوقها في المملكة حاليا الى 30 مليار ريال سنوي، وهي مرشحة للزيادة مع توجه الجيل الحالي لتوظيف التقنية بشكل غير مسبوق على مستوى العالم وبلادنا تتعاطى مع ذلك بشكل متسارع.

جاءت هذه التصريحات على هامش حفل إعادة تنظيم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، الذي رعاه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي المهندس عبد الله بن عامر السواحه، مساء اليوم الثلاثاء بفندق كروان بلازا في الرياض، بحضور وزير التجارة والاستثمار، وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي.

وأكد السواحه في كلمة بهذه المناسبة، على أهمية إعادة تنظيم القطاع في الارتقاء بالخدمات البريدية وإحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في القطاع، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، لمواكبة رؤية المملكة 2030 والتطور الكبير الذي تشهده مملكتنا الغالية في شتى مجالات الحياة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظهما الله)، مبيناً معاليه أن القرار مجلس الوزراء القاضي بفصل التشريع عن التشغيل بمؤسسة البريد السعودي وإيكال المهمة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سَيُتيحُ للقطاع الاستفادة من تجربة الهيئة المتميزة في إدارة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي كانت سبباً في تبوأه موقعاً ريادياً ومتقدماً إقليمياً وعالمياً، وخلق بيئة منافسة عادلة وفعالة بين الشركات العاملة في القطاع، علاوةً على مُراقبة الأداء للتأكد من جودةِ هذه الخدمات، موضحاً معاليه أن هذه الخطوة ستتيح خيارات إضافية ومتميّزة أمام المواطنين لاختيار أفضل الشركات من حيث الأسعار، والتقنية المستخدمة، وجودة الخدمة، بالإضافة إلى دعم التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي في المملكة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستُمكِن من خلق ما يزيد عن 100 ألف وظيفة جديدة بسوق الخدمات البريدية واللوجستية، علاوةً على أنها سترفع الناتج المحلي الى10 مليار ريال.

وأضاف السواحه، أن عملية إعادة تنظيم القطاع ستدعم الخطط والمبادرات الساعية لجعل المملكة مركزاً استراتيجياً عالمياً ، وتدعم نمو حجم سوق الاستثمار في سوق البريد؛ مشدداً معاليه على حرص الوزارة على تطوير جودة الخدمات البريدية، ورفع كفاءة الأداء في مؤسسة البريد السعودي بأحدث التقنيات المبتكرة، لتقديم أفضل الخدمات البريدية المتقدمة والمتكاملة، وفقاً لأفضل المعايير الدولية، لخدمة كافة عملاء المؤسسة من الأفراد، والمؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، معرباً عن بالغ شكره وتقدير لكل من ساهم في دعم وإنجاز هذا العمل الوطني الكبير لخدمة قطاع الخدمات البريدية واللوجستية.