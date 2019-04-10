حساب_المواطن يودع الدعم المخصص لشهر أبريل

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم وفقا لشروط الأهلية والاستحقاق. وأشار البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء – بمشيئة الله-.

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