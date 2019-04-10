أبل تؤجل إطلاق «ماك بوك برو»

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف المحلل مينج-تشي كو، صاحب التسريبات الأكثر شهرةً والأكثر دقةً فيما يتعلق بمنتجات أبل، أن الشركة لن تطلق جهازها المحمول “ماك بوك برو” قياس 17 بوصة قبل النصف الأول من عام 2021.

Advertisements

وتوقع كو أن يتضمن الجهاز شاشة ذات إضاءة خلفية من نوع mini LED.

يُشار إلى أن أبل كانت تقدم أجهزة “MacBook Pro” بقياس 17 بوصة، ولكنها توقفت عن إنتاجها في عام 2012،

والآن يبدو أن الشركة تفكر في إعادة إحيائها، خاصةً أن أكبر قياسها توفره حواسبها المحمولة حالياً هو 15 بوصة بدقة 2880×1800 بكسل.