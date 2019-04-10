انت الان تتابع الصادق المهدي للبشير:معركتك خاسرة.. سلم السلطة للجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصادق المهدي يطالب البشير بتسليم السلطة للجيش

أعلن رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، مقتل نحو 20 متظاهرا، بينهم عسكريون، اليوم الثلاثاء، في أُثناء محاولة ملثمين مجهولين فض المعتصمين أمام قيادة الجيش، وقال في مؤتمر صحفي اليوم إن الاعتصام أمام مقر القيادة العامة يمثل استفتاء حول رغبة الشعب في تنحي النظام، مطالبا بتحقيق دولي لكشف حقيقة الهجوم على مقر الاعتصام، كما دعا المهدي إلى الإسراع في تكوين المكتب الخاص بمجلس حقوق الإنسان في السودان وفقا للقرار الدولي، مناشدا المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره في حماية المدنيين في السودان.

وحدد المهدي عدة خيارات أمام نظام الرئيس السوداني عمر البشير، بينها الاستمرار في المواجهة الخاسرة وسفك مزيد من الدماء دون جدوى أو تسليم السلطة لقيادة عسكرية مؤهلة تتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء نظام جديد ومؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية. وأشار إلى احتمالية إقدام البشير على التفاوض بنفسه مع القوى الشعبية

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