انت الان تتابع قوات السراج تعلن سيطرتها على مطار طرابلس بشكل كامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طرابلس- أرشيفية

قال الناطق باسم قوات الجيش التابع للمجلس الرئاسي الليبي محمد قنونو، اليوم الثلاثاء، إن قواته سيطرت بشكل كامل على مطار طرابلس، مضيفًا أن قوات الجيش التابعة للمجلس الرئاسي الليبي تواصل تأمين طوق العاصمة بشكل منتظم وتتقدم في كل المحاور، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم نقله تليفزيون ليبيا الأحرار. وأفاد المسؤول العسكري الليبي، بأن القوات جاهزة للرد على القوات المهاجمة في إشارة إلى قوات الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مؤكدا قدرة قواته على تحقيق النصر، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأشار محمد قنونو في كلمته إلى أن القوات التابعة للمجلس الرئاسي في طرابلس لا تستخدم الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية وقرب المرافق الحيوية كما تفعل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، مبينًا أن قصف مطار معيتيقة مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية. كما صرح أيضا بأن قوات الجيش الوطني بقيادة حفتر

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