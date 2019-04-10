شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف اجتماع تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: عقد تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي في الرياض أمس اجتماعًا بمشاركة رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. Advertisements ورأس وفد المملكة في الاجتماع المستشار العسكري لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي. ويعد الاجتماع خطوة مهمة ضمن خطوات إطلاق هذا التحالف الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. يذكر أن التحالف يعد أحد مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 24 ـ 25 / 8 / 1438هـ.

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